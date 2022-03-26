Украина не уступит ни суверенитет, ни территории, – Ермак

Несмотря на разные слухи и догадки, Украина не собирается уступать ни свои территории, ни суверенитет во время переговоров с Россией.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, выступая перед американской аналитической организацией Atlantic Council.

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Он добавил, что Украина обязательно устоит перед российской угрозой. Ведь эта война для всех нас – народная. Нужно наказать тиранию, признающую только право силы, а не силу права.

Украина будет держаться. Для нас эта война – народная. Поэтому мы не уступим ни суверенитет, ни территории, – заявил Андрей Ермак.

Добавим, Atlantic Council – неправительственная американская организация, где исследуют проблемы международной безопасности и международные отношения атлантического сообщества. Ее считают близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США.

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