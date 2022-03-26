Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час виступу перед американською аналітичною організацією Atlantic Council.

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Він додав, що Україна обов’язково вистоїть перед російською загрозою. Адже ця війна для усіх нас – народна. Потрібно покарати тиранію, яка визнає лише право сили, а не силу права.

Україна триматиметься. Для нас ця війна – народна. Тому ми не поступимось ні суверенітетом, ні територіями, – заявив Андрій Єрмак.

Додамо, Atlantic Council неурядова американська організація, де досліджують проблеми міжнародної безпеки та міжнародні відносини атлантичної спільноти. Її вважають близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США,

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