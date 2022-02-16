Украина не забывает и не оставляет своих: в ОП отреагировали на осуждение Есипенко
Источник:телеграм Офиса Президента
В Офисе Президента отреагировали на незаконный приговор журналисту Владиславу Есипенко. Оккупанты приговорили его в Крыму к 6 годам заключения.
Пресс-служба Офиса Президента подчеркнула, что Россия продолжает преследовать украинцев на оккупированных территориях. Людей бросают за решетку по надуманным обвинениям.
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В ОП напомнили, что Есипенко в марте 2021 года посетил акцию по случаю дня рождения Тараса Шевченко. Она проходила в оккупированном Симферополе. Оккупанты задержали журналиста и обвинили в незаконном хранении, а также перевозке взрывного устройства.
Страна-агрессор не имеет возможности покорить украинский народ. Поэтому пытается уничтожить любые проявления общественной активности украинцев на временно оккупированных территориях.
В ОП осудили незаконный приговор Есипенко.
Украина не забывает и не оставляет своих граждан. Мы непременно освободим всех незаконно осужденных украинцев и вернем наши территории в Крыму и на Донбассе,
– говорится в сообщении.
Приговор журналисту Есипенко
- Фрилансера "Радио Свободы" в оккупированном Крыму незаконно приговорили к 6 годам заключения. Также, согласно решению так называемого "суда", Есипенко должен уплатить штраф. Он составляет 110 тысяч рублей.
- Журналиста обвинили в якобы хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
- Есипенко отрицает свою вину. Он рассказал, что свидетельствовал под пытками. Оккупанты били журналиста и пытали электрическим током.
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Сообщение ОП:
Россия продолжает преследовать украинцев на оккупированных территориях и бросать их за решетку по надуманным обвинениям.
Сегодня во временно оккупированном Крыму украинского журналиста проекта "Крым.Реалии" Владислава Есипенко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей.
В марте прошлого года он посетил акцию по случаю дня рождения Тараса Шевченко в городе Симферополе. Владислава задержали и обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.
Не имея возможности покорить украинский народ, российская власть пытается уничтожить любые проявления свободомыслия, свободы слова и гражданской активности украинцев на временно оккупированных территориях.
Осуждаем незаконное заключение Владислава Есипенко и призываем мировое сообщество активизировать усилия с целью освобождения журналиста и всех незаконно осужденных граждан Украины.
Президент Владимир Зеленский уже назначил Владиславу Есипенко государственную стипендию имени Левко Лукьяненко и продолжает активную работу для освобождения всех удерживаемых лиц.
Украина не забывает и не оставляет своих граждан! Мы непременно освободим всех незаконно осужденных украинцев и вернем наши территории в Крыму и на Донбассе.