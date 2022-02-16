Украина не забывает и не оставляет своих: в ОП отреагировали на осуждение Есипенко

В Офисе Президента отреагировали на незаконный приговор журналисту Владиславу Есипенко. Оккупанты приговорили его в Крыму к 6 годам заключения.

Пресс-служба Офиса Президента подчеркнула, что Россия продолжает преследовать украинцев на оккупированных территориях. Людей бросают за решетку по надуманным обвинениям.

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В ОП напомнили, что Есипенко в марте 2021 года посетил акцию по случаю дня рождения Тараса Шевченко. Она проходила в оккупированном Симферополе. Оккупанты задержали журналиста и обвинили в незаконном хранении, а также перевозке взрывного устройства.

Страна-агрессор не имеет возможности покорить украинский народ. Поэтому пытается уничтожить любые проявления общественной активности украинцев на временно оккупированных территориях.

В ОП осудили незаконный приговор Есипенко.

Украина не забывает и не оставляет своих граждан. Мы непременно освободим всех незаконно осужденных украинцев и вернем наши территории в Крыму и на Донбассе,

– говорится в сообщении.

Приговор журналисту Есипенко

Фрилансера "Радио Свободы" в оккупированном Крыму незаконно приговорили к 6 годам заключения. Также, согласно решению так называемого "суда", Есипенко должен уплатить штраф. Он составляет 110 тысяч рублей.

Журналиста обвинили в якобы хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Есипенко отрицает свою вину. Он рассказал, что свидетельствовал под пытками. Оккупанты били журналиста и пытали электрическим током.

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Сообщение ОП:

​​Россия продолжает преследовать украинцев на оккупированных территориях и бросать их за решетку по надуманным обвинениям.

Сегодня во временно оккупированном Крыму украинского журналиста проекта "Крым.Реалии" Владислава Есипенко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей.

В марте прошлого года он посетил акцию по случаю дня рождения Тараса Шевченко в городе Симферополе. Владислава задержали и обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.

Не имея возможности покорить украинский народ, российская власть пытается уничтожить любые проявления свободомыслия, свободы слова и гражданской активности украинцев на временно оккупированных территориях.

Осуждаем незаконное заключение Владислава Есипенко и призываем мировое сообщество активизировать усилия с целью освобождения журналиста и всех незаконно осужденных граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский уже назначил Владиславу Есипенко государственную стипендию имени Левко Лукьяненко и продолжает активную работу для освобождения всех удерживаемых лиц.

Украина не забывает и не оставляет своих граждан! Мы непременно освободим всех незаконно осужденных украинцев и вернем наши территории в Крыму и на Донбассе.