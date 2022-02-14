Украина не запрещала въезд россиянам призывного возраста

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Украина якобы запретила въезд в Украину российским мужчинам призывного возраста. Однако в Госпогранслужбе опровергли эту информацию.

По словам Юрия Бутусова, россиянам призывного возраста запретили въезд с 10 февраля и до тех пор, пока Россия совершает военные маневры под нашими границами. Однако в Госпогранслужбе в комментарии 24 канла заверили, что это неправда.

Заметьте Если Россия отвечает за слова, то должна показать прозрачно свои данные о военных, – МИД

Что говорят в Госпогранслужбе

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники руководствуются нормами украинского законодательства, которое предусматривает механизм пересечения границы иностранцами. Демченко подчеркнул, что Украина часто не пускает россиян, но на то есть разные причины.

Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ограничений. Конечно, среди иностранцев есть и граждане России, и Белоруси, которые, въезжая в нашу страну, должны соблюдать условия въезда,

– заявил Демченко.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ