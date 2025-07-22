Министр иностранных дел Украины (2007 - 2009) Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом отметил, какое именно вооружение сверхважно для Украины и где его взять. Также Владимир Зеленский анонсировал, что в 2025 году наша страна будет производить сотни тысяч дронов-перехватчиков.

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Как Украина может изменить ход войны?

Огрызко подчеркнул, что Украине параллельно нужны и ракеты-перехватчики, и дальнобойное оружие.

Нам нужно обезопасить свое небо от этих варваров, а также Украине необходимо получить возможность накрыть их уже со своей стороны,

– отметил экс-министр иностранных дел.

Однако если нам предоставляют дальнобойное оружие, например, США, то они обычно ставят условие – не бить им по территории России, как это было при президентстве Джозефа Байдена.

А где гарантия того, что Дональд Трамп, передав Украине дальнобойные ракеты не скажет, что нельзя ими бить по Москве или Санкт-Петербургу? Поэтому, по мнению Огрызко, нам надо иметь свое оружие и ни от кого не зависеть.

В тот момент, когда, "добрые" ракеты радиусом в 1000 километров полетят на европейскую часть территории России и будут там уничтожать все до щебня, тогда у нас будет возможность менять ситуацию на поле боя. Потому что, пока существуют цепи поставок, до тех пор война будет продолжаться,

– уверен он.

В похожей ситуации могут оказаться европейские страны, которые, глядя на отношения США и Украины, имеют все больше сомнения, можно ли доверять Вашингтону. В частности, Великобритания и Германия заключили новое соглашение, что является крупнейшим со времен Второй мировой войны, по взаимной обороне и разработке новой ракетной системы.

Это очень хорошая новость, потому что наконец мы подходим к созданию механизмов, когда европейские страны будут защищать друг друга как на двустороннем уровне, так и, вероятно, вскоре -- на многостороннем,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Формируется, по его словам, европейская система безопасности. Великобритания является ядерной страной, Германия – нет. Они могут взаимно помогать друг другу в случае российской агрессии. Немцы, условно, могут выставить 500 тысяч сил бундесвера, а британцы закрывают их своими ядерными мощностями.

Этот союз может расшириться, предположил экс-министр иностранных дел, и сформировать европейский блок, к которому Украина может быть приобщена автоматически. Однако Киев должен поставить вопрос ребром и быть среди тех, кто присоединится к этим союзам, возможно, сначала двусторонних, которые затем могут увеличиться до нового мини-НАТО в Европе.

Напомним, что первые украинские дальнобойные ракеты могут появиться на фронте уже к концу июля. Производство нескольких сотен украинских ракет дальнего радиуса действия профинансировала Германия. Также она может предоставить Украине современные системы вооружения, способные бить в глубокий тыл России – по аэродромам, складах, командных пунктах и самолетах.