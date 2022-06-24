Украина нужна россиянам не для парада на Крещатике

Представьте себе ситуацию. Во Второй мировой после нападения на Польшу Вермахт "забуксовал". Разрушаются польские города, убиты многие мирные жители, в оккупированных районах совершаются зверства, но сопротивление продолжается.

Второй шанс от истории

Враг движется медленно, несет потери, теряет наступательный потенциал. Что это значит для мира? Шанс. Ведь Аушвиц, Майданек, "окончательное решение", бомбардировка Ковентри, разрушенные города и села – все это "впереди". Все это "еще не произошло", и можно сделать, чтобы оно не произошло.

Советуем Историческая ошибка, длившаяся 300 лет, будет исправлена

Тогда у человечества такого шанса не было, но он остается сейчас. И этот шанс человечеству предоставила Украина. Никто ведь не думает, что агрессор хотел захватить Украину "за три дня", чтобы просто провести парад на Крещатике? Очевидно, это должно было стать прелюдией для "большого реванша", и этот реванш был похоронен ценой страданий и смертей Украинцев.

Украина спасает мир, прежде всего европейскую часть этого мира. Поэтому наша оборона в этой войне – это самый большой за десятки лет вклад в защиту европейских ценностей и будущего. Европа сильнее с Украиной – хорошо, что там тоже начинают это понимать.

Европейский выбор Украины становится реальностью

Поэтому решение подать заявку на вступление в ЕС 28 февраля, принятое политическим руководством Украины, было верным и своевременным. И вот – через четыре месяца Украина получила статус кандидата в члены ЕС. То, о чем было столько разговоров столько лет, наконец-то стало официальной реальностью.

Конечно, сейчас будет много выражений в стиле "а что он дает, и это ничего не значит". Значит, и достаточно много. Иначе бы не было столь сложных разговоров, не было масштабной работы по убеждению "колебавшихся" стран ЕС. Не было часов переговоров нашего президента Зеленского с лидерами ведущих государств ЕС. Не было бы разного рода переговоров и согласований.

Не было бы настоящей истерики разнообразных приспешников бункерного деда, и это понятно. Ведь даже приспешники понимают, что эта война "за возрождение СССР" превращается в окончательное закрытие любых реваншистских проектов "имперского могущества".

Не буду разбрасываться фразами об "окончательном европейском выборе" и тому подобное, потому что они не подходят моменту. Но это действительно важный акт перемещения Украины из "серой зоны" между Европой и пространством дикости в полноценную часть цивилизованного человечества.

Интересно Европа стоит на пороге смены лидеров: кто ими станет

Тернистая дорога к мечте продолжается

Из прагматических соображений мы не можем забывать, что именно Европа так или иначе остается нашим "тылом", через который нам идет многое необходимое для сопротивления, который на первых этапах войны выполнял важную роль прибежища для беженцев, а в будущем должен помочь в восстановлении Украины.

Сотрудничество со странами-соседями, являющимися членами Европейского Союза, а также с другими членами Евросоюза, обеспечивает нам оборонную, экономическую и гуманитарную поддержку. А в скором будущем – это возможность модернизации, восстановления, развития обновленной Украины.

На самом деле это тектоническое смещение в сознании европейцев и их политических элит, которые еще недавно и в мыслях ничего не имели о присоединении Украины к ЕС. Но, конечно, это означает и наличие следующих задач, которые следует выполнить в ближайшее время. Список их известен. Ответственность за их реализацию – тоже.

К теме – флаг Украины подняли над зданием Европарламента: смотрите видео