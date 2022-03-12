Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявил, что на время военного положения правительство запретило или ограничило экспорт товаров, которые являются критически важными для продовольственной безопасности.

Премьер-министр подчеркнул, что речь идет о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д., сообщает 24 канал. На ближайшие месяцы украинцы снабжены приоритетными продуктами.

Заметьте Десятки тысяч людей уже вывезли, еще больше ожидают помощи, – Шмигаль о резинкоридорах

Пока балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем,

– подчеркнул Шмигаль.

По словам премьера, правительство вводит план поддержки посевной кампании. Вскоре она стартует там, где это возможно.

Шмигаль рассказал, что 12 марта утвердили решение, согласно которому государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, аграриям будут предоставлять государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных кредитов.

Обращение Шмыгаля за 12 марта: смотрите видео