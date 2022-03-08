Украина обезвредила треть возможностей сухопутного звена России, – экс-глава Минобороны

Почти все планы российских оккупантов проваливаются. Труднее всего им удается воевать на земле.

Они несут огромные потери. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

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Планы оккупантов продолжают проваливаться

По официальным сообщениям, речь идет о более 11 тысячах убитых оккупантов. Это значит, что раненых – 30 – 35 тысяч.

То есть Вооруженные силы Украины "вывели из строя" 40 – 45 тысяч российских военных. Это – треть армии, которую они прислали.

За 10 дней Украина обезвредила треть возможностей сухопутного звена вооруженных сил России,

– подчеркнул Загороднюк.

Он пояснил, что Россия пытается пополнить свой личный состав, в частности привлечь срочников. Их заставляют подписывать контракты или даже подписывают документы за них.

Заметим, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия за 13 дней вторжения понесла больше потерь, чем за 30 лет. ВСУ обезвредили примерно 50 самолетов врага и 12 тысяч оккупантов.

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