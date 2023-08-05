Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов

Украина официально объявила о военной угрозе в районе сразу шести черноморских портов России. Режим угрозы действует с 4 августа.

Предупреждение бессрочно. Оно касается таких портов как Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсэ, Сочи и Тамань.

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Что означает объявление угрозы

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Госгидрографии. Угроза касается как внутренних, так и внешних рейдов упомянутых выше черноморских портов России.



Сообщения Госгидрологии / Скриншот документа

Этот режим угрозы будет действовать до следующего сообщения от Госгидрологии. Это объявление является предостережением для судов, которые решат вдруг взять курс на русские порты. Для русских судов это, очевидно, предупреждение.

Ситуация на море напряглась после выхода России из зернового соглашения

В июле Россия решила выйти из зернового соглашения, а для того, чтобы полностью заблокировать зерновой коридор, минобороны страны-террористки заявило, что с 20 июля сочтет все суда, которые будут идти в украинские порты, не зависимо от флага, как привлеченные к военному конфликту и оставляет за собой право атаковать их.

В ответ на это Украина запретила судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом в тот же день, а с 21 июля считает все суда, следующие или к российским портам, или к портам на временно оккупированных территориях Украины, как таковые, что перевозят военные грузы, и, соответственно, целями для поражения.

Ночью 4 августа СБУ провела успешную спецоперацию по поражению военного корабля россиян "Оленегорский горняк". По оценкам британской разведки, судно неисправно. Его отбуксировали в Новороссийск.

Ночью 5 августа запрет на судоходство в территориальных водах Украины нарушил российский танкер SIG, с 2019 года находящийся под санкциями США за поставку топлива для авиации в Сирию. СБУ провела очередную успешную операцию и пробила надводным дроном машинный отдел корабля. Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что танкер поставлял горючее оккупантам и пребывание в водах Украины делает его вполне законной целью для нашего государства. В то же время руководитель спецслужбы заявил, что если Россия хочет, чтобы Украина прекратила атаки, ей нужно покинуть украинскую территорию.