Украина объявит МАГАТЭ демарш в связи с назначением подсанкционного россиянина на руководящую должность
24 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига поручил объявить МАГАТЭ демарш и направить ноту протеста. Причиной стало назначение россиянина Алексея Ферапонтова на руководящую должность в агентстве.
Как сообщил глава внешнеполитического ведомства в социальной сети X, украинским дипломатам было поручено передать ноту протеста руководству агентства в связи с включением заместителя руководителя Ростехнадзора в состав высшего руководства структуры.
Участие в легитимизации оккупации ЗАЭС
Глава министерства указал, что назначенный чиновник находится под международными санкциями и непосредственно способствовал попыткам узаконить захват украинского ядерного объекта.
Назначение российского чиновника, находящегося под санкциями, на должность заместителя генерального директора МАГАТЭ – это абсурд. Этот человек непосредственно причастен к попыткам узаконить первый в истории военный захват крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС. Соучастник одного из крупнейших ограблений и тяжчайших преступлений против ядерной безопасности теперь войдет в руководство МАГАТЭ,
– отметил Андрей Сибига.
Дипломат подчеркнул, что проявление слабости и отсутствие ценностных ориентиров недопустимы в период кризиса, когда защита Устава ООН требует принципиального руководства.
Ранее МИД Украины уже настойчиво призывал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси отказаться от утверждения этого назначения.
Напомним, что особое внимание правозащитники и МИД Украины уделяют стремлению Гросси возглавить ООН. Поскольку Москва обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, зависимость главы МАГАТЭ от позиции российской стороны может искажать принципы нейтралитета.