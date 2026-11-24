24 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига поручил объявить МАГАТЭ демарш и направить ноту протеста. Причиной стало назначение россиянина Алексея Ферапонтова на руководящую должность в агентстве.

Как сообщил глава внешнеполитического ведомства в социальной сети X, украинским дипломатам было поручено передать ноту протеста руководству агентства в связи с включением заместителя руководителя Ростехнадзора в состав высшего руководства структуры.

Участие в легитимизации оккупации ЗАЭС

Глава министерства указал, что назначенный чиновник находится под международными санкциями и непосредственно способствовал попыткам узаконить захват украинского ядерного объекта.

Назначение российского чиновника, находящегося под санкциями, на должность заместителя генерального директора МАГАТЭ – это абсурд. Этот человек непосредственно причастен к попыткам узаконить первый в истории военный захват крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС. Соучастник одного из крупнейших ограблений и тяжчайших преступлений против ядерной безопасности теперь войдет в руководство МАГАТЭ,

– отметил Андрей Сибига.

Дипломат подчеркнул, что проявление слабости и отсутствие ценностных ориентиров недопустимы в период кризиса, когда защита Устава ООН требует принципиального руководства.

Ранее МИД Украины уже настойчиво призывал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси отказаться от утверждения этого назначения.

Напомним, что особое внимание правозащитники и МИД Украины уделяют стремлению Гросси возглавить ООН. Поскольку Москва обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, зависимость главы МАГАТЭ от позиции российской стороны может искажать принципы нейтралитета.