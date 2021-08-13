Украина обновила правила въезда: что изменится для паломников-хасидов

Министерство здравоохранения обновило правила въезда и пребывания иностранных граждан на территории Украины. Отныне те, кто хотят попасть в нашу страну, должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или сертификат о вакцинации.

В противном случае иностранцы должны пройти обязательный карантин.

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Новые правила пересечения границы

Иностранцы и лица без гражданства, пересекающие государственную границу, должны иметь:

полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории нашей страны. Он должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19;

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в список разрешенных.

Использование документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации при пересечении границы, является самым быстрым и удобным вариантом, поскольку данный документ используется многократно, а также вакцинация – это единственный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19,

– подчеркнули в МИД.

Кто подпадает под карантин

В случае отсутствия вышеуказанных документов иностранцев обяжут проходить карантин. Если же человек откажется устанавливать приложение, пограничники имеют право отказать этому лицу во въезде.

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Как насчет паломничества хасидов

В Умани, что на Черкасщине, продолжаются последние приготовления к безопасной встрече хасидов, которые приедут праздновать Рош ха-Шана – иудейский Новый год. Кабмин утвердил противоэпидемические меры во время совершения паломничества.

Основными противоэпидемическими мерами являются:

соблюдение масочного режима;

температурный скрининг;

особенности транспортировки паломников;

соблюдение физической дистанции.

Отметим, что быть на территории скопления паломникам разрешат лишь в масках. Кроме того, в Минздраве, совместно с партнерами, принимают следующие меры: