Украина обновила правила въезда: что изменится для паломников-хасидов
Источник:МИД Украины
Министерство здравоохранения обновило правила въезда и пребывания иностранных граждан на территории Украины. Отныне те, кто хотят попасть в нашу страну, должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или сертификат о вакцинации.
В противном случае иностранцы должны пройти обязательный карантин.
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Новые правила пересечения границы
Иностранцы и лица без гражданства, пересекающие государственную границу, должны иметь:
- полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории нашей страны. Он должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19;
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в список разрешенных.
Использование документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации при пересечении границы, является самым быстрым и удобным вариантом, поскольку данный документ используется многократно, а также вакцинация – это единственный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19,
– подчеркнули в МИД.
Кто подпадает под карантин
В случае отсутствия вышеуказанных документов иностранцев обяжут проходить карантин. Если же человек откажется устанавливать приложение, пограничники имеют право отказать этому лицу во въезде.
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Как насчет паломничества хасидов
В Умани, что на Черкасщине, продолжаются последние приготовления к безопасной встрече хасидов, которые приедут праздновать Рош ха-Шана – иудейский Новый год. Кабмин утвердил противоэпидемические меры во время совершения паломничества.
Основными противоэпидемическими мерами являются:
- соблюдение масочного режима;
- температурный скрининг;
- особенности транспортировки паломников;
- соблюдение физической дистанции.
Отметим, что быть на территории скопления паломникам разрешат лишь в масках. Кроме того, в Минздраве, совместно с партнерами, принимают следующие меры:
- распространяют информационные материалы в аэропортах и Умани;
- в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов, а чтобы увеличить показатели тестирования хасидов Общество Красного Креста привлекло волонтеров из Украины и Израиля;
- Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.