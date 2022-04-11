Украина одержала грандиозную политическую победу, – Пионтковский о позиции Запада по войне

Украина одержала огромную политическую и психологическую победу, ведь нам помогает Запад. И настроения европейских стран уже не изменятся.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас наблюдается грандиозный синергетический эффект такой поддержки. В частности, Великобритания выступает в авангарде всего, потому что для нее это ремейк великого периода в истории Англии в 40-х годах, когда она спасла мир от Гитлера.

Пионтковский говорит, что они сейчас видят, что Украина исполняет эту роль, спасая мир от Путина. Англия и вслед за ней весь Запад делает все, чтобы Украине удалось победить.

Эти настроения Запада уже не изменятся. Украина одержала грандиозную политическую и психологическую победу. Я бы охарактеризовал этот процесс, как солнце украинской победы, сейчас восходящее над миром,

– сказал публицист.

Он считает, что мир после украинской победы будет совсем другим.

Пионтковский добавил, что это не значит, что не будет каких-либо трудностей, потому что загнанный в угол зверь (Путин – ред.) назначил мстителя главнокомандующим и хочет противопоставить что-то украинскому порыву.

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Кстати, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил поддержку Украине. Он уверен, что после победы наше государство станет гораздо сильнее. Соответствующее сообщение Боррель опубликовал в своем твиттере, добавив лозунг "Слава Украине".