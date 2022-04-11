Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

Важливо Боррель закликав ЄС швидко надати Україні зброю, яку вона просить, – Bloomberg

За його словами, зараз спостерігається грандіозний синергетичний ефект такої підтримки України. Зокрема, Велика Британія виступає в авангарді всього, бо для неї це ремейк великого періоду в історії Англії в 40-х роках, коли вона врятувала світ від Гітлера.

Піонтковський каже, що вони зараз бачать, що Україна виконує цю ж роль, рятуючи світ від Путіна. Англія і слідом за нею весь Захід робить все, щоб Україні вдалося перемогти.

Ці настрої Заходу вже не зміняться. Україна отримала грандіозну політичну і психологічну перемогу. Я б охарактеризував цей процес, як сонце української перемоги, що зараз сходить над світом,

– сказав публіцист.

Він вважає, що світ після української перемоги буде зовсім іншим.

Піонтковський додав, що це не означає, що не буде якихось труднощів, бо загнаний в куток звір (Путін, – ред.) призначив месника головнокомандувачем і хоче протиставити щось українському пориву.

Цимбалюк і Піонтковський – Фінал фашизації Росії та нові м'ясники в їх керівництві:

До слова, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив підтримку Україні. Він впевнений, що після перемоги наша держава стане набагато сильнішою. Відповідний допис Боррель опублікував у своєму твітері, додавши гасло "Слава Україні".