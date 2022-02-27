Украина официально подала иск против России в Гаагу

Россия будет нести ответственность за свою агрессию против Украины. Наше государство подало иск в Международный суд ООН в Гааге.

Украина требует привлечения страны-агрессора к ответственности за агрессию против нашего государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Верховный Главнокомандующий настаивает на том, чтобы слушания по этому делу начались уже на следующей неделе. Россия должна отплатить за свое безобразие.

Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно наказать Россию, прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе,

– заявил Зеленский.

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