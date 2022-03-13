Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный процитировал слова известного писателя Александра Довженко и подчеркнул, что сейчас Украина в огне.

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По его словам, во многих городах сложная ситуация.

Мариуполь, Волноваха, Херсон, Мелитополь, Харьков, Сумы, Чернигов… Мы боремся! Украинцы, держитесь!,

– написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что с нами правда и Бог, так что победа точно будет за нами.

К слову, украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам в Мариуполе, там продолжаются ожесточенные бои. По данным полка "Азов", в результате боя командир танковой роты уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности бойцы "Азова" уничтожили 6 танков, а также 2 БТРа, 1 Тигр. В плен попало 12 оккупантов, десятки уничтожили.

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