Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний процитував слова відомого письменника Олександра Довженка і наголосив, що зараз Україна у вогні.

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За його словами, в багатьох містах складна ситуація.

Маріуполь, Волноваха, Херсон, Мелітополь, Харків, Суми, Чернігів… Ми боремося! Українці, тримайтеся!,

– написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що з нами правда і Бог, тож перемога точно буде за нами.

До слова, Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам у Маріуполі, там тривають запеклі бої. За даними полку "Азов", в результаті бою командир танкової роти знищив 3 ворожі Т-72 та 1 Тигр. Загалом бійці "Азову"знищили 6 танків, а також 2 БТРи, 1 Тигр. У полон потрапило 12 окупантів, щ десятки знищили.

Важливо – ЗСУ ліквідували російський винищувач біля Ізюма: