Украина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путей

Украина временно ограничила железнодорожные поставки товаров в Польшу и Румынию. Все из-за нагромождения вагонов на приграничных территориях.

Укрзализныця ввела ограничения с 16 по 18 апреля 2022 года в Румынию – через переезды Дьяково и Вадул-Сирет, в Польшу – через Ягодин и Изов. Об этом сообщил заместитель директора департамента по коммерческой работе Валерий Ткачев.

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По его словам, ограничения введены из-за скопления большого количества вагонов в направлении западных переездов и призывов партнеров снизить доставку грузовых поездов.

Валерий Ткачев объяснил, что соседние страны не готовы к резкому увеличению перевозок украинских грузов на своей территории. Из-за нехватки локомотивов, вагонов, ограниченной пропускной способности и весовых ограничений для грузовых вагонов.

Не принято никаких решений по остановке или ограничению долгосрочного движения в европейские страны. Временные ограничения – оперативное решение, которое позволит разгрузить переезды и устранить пробки,

– объяснил Валерий Ткачев.

Он добавил, что по состоянию на 14 апреля 2022 года вблизи пограничных переездов находился 29 461 вагон.

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