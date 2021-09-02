Украина оказалась под ударом из-за Афганистана

Украина бросила своих граждан в Афганистане – российская ИПСО по этапам, от начала и без конца. В первые сутки, когда в Кабул вошли передовые группы талибов, в столице Афганистана воцарилась паника и хаос.

Дипломатические представительства практически всех стран, за исключением России, стали в максимально сжатые сроки и в авральном режиме организовывать эвакуацию, как своих граждан, так и афганских беженцев.

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Но именно хаос и тотальная паника привели к тому, что в ходе эвакуации произошли трагические инциденты, ставшие первым лейтмотивом информационной дискредитации США, а впоследствии и всех стран-партнеров принимавших участие в вывозе своих граждан и беженцев из Афганистана. И одним из оказавшихся под ударом партнеров США стала Украина. Причем изначально, граждане которой сами же подали идею гибридным пропагандистам для реализации, как мы уже можем видеть, масштабной ИПСО по дискредитации Украины.

Так, 16 августа в открытых источниках было выложено видео, на котором некие граждане Украины в негражданской форме одежды, камуфляже, жаловались на то, что их не вывезли из объекта, который покинули американцы. Данное видео в считанные часы было подхвачено российскими медиа-ресурсами, которые публиковали его под довольно красноречивыми заголовками "Украинских военных бросили в Афганистане".

В действительности авторы видео не были никакими военными (последние украинские военнослужащие покинули Афганистан в июне 2021), а являлись представителями частной компании, контрактниками, за эвакуацию которых в первую очередь несла ответственность именно их компания. И они через пару дней таки успешно были эвакуированы, но истерика этих персонажей привела к тому, что российские пропагандисты получили на руки отличный материал для культивации фейка против Украины – украинских граждан бросили в Афганистане.

Казалось бы, когда было выяснено, что украинских военных в Афганистане нет, а истерящих ЧОПовцев успешно эвакуировали, в информационное пространство с 19 на 20 августа забрасывается новое видео, якобы украинских военных, брошенных в Афганистане, которые вынуждены притворяться русскими, чтобы их не трогали талибы.

Причем что являлось вишенкой на торте этого фейка, готовы были даже просить помощи у российского посольства по вопросу эвакуации. Но, несмотря на то, что это фейковое видео, снятое на просторах оккупированного Донбасса, получило серьезное распространение в российских СМИ и поддержку пророссийских ресурсов в Украине, даже ряд российских пропагандистских площадок сомневались в его достоверности, настолько халтурно и наиграно оно было снято.

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Было очевидным, что неплохая первоначальная подача фейка "украинских военных бросил в Афганистане" уже не имела в дальнейшем шансов на успешную реализацию, а потому, россияне начали ретранслировать более простой по своему содержанию фейк – Украина бросила своих граждан в Афганистане.

В частности, 25 августа, все российские СМИ масштабно анонсировали, что из России в Афганистан, по личному распоряжению Путина, вылетело четыре Ил-76 для эвакуации россиян и украинцев! При этом в МИД Украины об этой эвакуации были ни слухом, ни духом. И, в результате так и вышло, что четыре российских Ил-76 эвакуировали из Афганистана российских граждан и ни одного украинца.

Важно понимать, что это была первая эвакуация российских граждан из Кабула за 10 дней хаоса, творившегося в столице. В свою очередь, за этот период уже было осуществлено несколько рейсов по эвакуации украинцев. То есть, тоже о многом говорящий фактор.

Фактически, в очередной раз, опростоволосившись, причем на настолько высоком уровне, подставив Путина и Шойгу, российская пропаганда в своей ИПСО заходит, что называется, изнутри и задействует своих "независимых" журналистов, озвучивающих "неудобные" темы, давно инфильтрированных в наше, украинское медиа-пространство.

Так, 26 августа, на страницах ресурса "Заборона", известного своей латентной украинофобской позицией выходит статья "Семья украинцев ожидает эвакуации в Кабуле. Но в МИД Украины говорят, что эвакуации больше не будет" авторства Катерины Сергацковой.

Фактически, россиянка Катерина Сергацкова, получившая гражданство Украины, культивировала в украинском медиа-пространстве выгодные России фейки про ИГИЛ в Украине, про взращивание нацизма и многие другие. А с 26 августа, после провала ряда российских вбросов о "Забытых в Афганистане украинцах" кураторы подключили ее к этой теме.

Почему так?

Да потому, что ранее фейки все распространялись и культивировались в первую очередь через российские СМИ и журналистов, во вторую очередь, через явно пророссийских представителей украинских медиа, что сразу же подрывало доверие к распространяемой информации. Но именно Катерина Сергацкова действует против Украины под амплуа "независимого журналиста" и именно исходящие от ее "независимого" ресурса "Заборона" должны получить доверие аудитории и высокое цитирование в СМИ.

Но, вот ведь незадача, не успела выйти статья "Семья украинцев ожидает эвакуации в Кабуле. Но в МИД Украины говорят, что эвакуации больше не будет" как с взлетно-посадочной полосы аэропорта в Кабуле взлетел украинский Ил-76 с очередной группой эвакуированных украинцев и беженцев. То есть, "Заборона" опубликовала заведомо лживый материал? Ведь с 26 августа рейсы с эвакуированными украинцами и беженцами продолжались.

И, да и нет. Ведь это не "Заборона" утверждала о том, что больше эвакуаций украинцев из Афганистана не будет, а им сообщили в МИД, хотя сказано было несколько иначе – не будет из аэропорта в Кабуле и упоминается данный комментарий аж в последнем абзаце статьи. И это не был секрет, ведь талибы ограничили сроки эвакуации. Но, Катерина Сергацкова, как "профессиональный" не стала уточнять и вывела в материал 26 августа именно паническое "эвакуации больше не будет". Очень "профессиональная" и "чистая" подача материала? Иными словами не ложь, но выверенная манипуляция, создающая выгодный кураторам Сергацковой контекст.

Тем не менее такой элемент ИПСО выглядел куда более живучим, нежели предыдущие, кричащие и очень топорные фейки от российских пропагандистов. Да и к тому же, в данном случае про проблемы эвакуации украинцев рассказывали "украинские" "журналисты", а, например, не военкор с корочкой ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) Александр Коц. Хотя, Сергацкова от Коца далеко не ушла.

И вот, 31 августа, "Заборона" публикует следующий материал, посвященный "забытым в Афганистане украинцам". И не просто публикует материал, но и прикладывает к нему эксклюзивное видео с брошенными в Афганистане украинцами, правда в основном не типичной для украинцев внешности и акцентом, некоторые из которых даже не знают, как правильно держать паспорт и флаг Украины. Но, не об этом даже речь.

Данный материал вновь развивает тему брошенных и обездоленных, исключительно от первого лица и с довольно слабой объективной составляющей. А ведь именно в этом и весь изюм. Именно объективность не позволяет манипулировать, но, опять же, кому это надо? Дело в том, что большинство оставшихся в Афганистане граждан Украины это этнические афганцы. Об этом, надо сказать, в статье упоминается. Но при этом не упоминается, что в МИД отмечали, что многие из них то соглашались на эвакуацию, то отказывались, решая остаться с родственниками, то спонтанно решая, вернутся к женам и детям в Украину. В общем, свой момент прощёлкали на колебаниях.

Так же возникла путаница, когда люди вылетали другим рейсом. Либо передумывали и не приходили на рейс. Кроме того, в самой стране очень сложная логистическая ситуация и не все могут добраться до Кабула даже сейчас.

Есть еще один фактор, а именно – контрактные обязательства

Ряд украинцев стали заложниками ситуации, поскольку полагались на эвакуацию компаниями, на которые работали по контракту, но и тут возникла накладка и, не всех удалось вывезти.

Собственно, ситуация и вправду очень сложная, причем касается она не только Украины, но и многих стран. Такая же проблематика с оставшимися в Афганистане гражданами у США, Великобритании и т.д. В МИД Украины сейчас решают вопрос их дальнейшей эвакуации и обещают вернуть в Украину всех.

Но, кому нужны эти подробности и уточнения, когда куда важнее рассказать слёзные истории о "брошенных в Афганистане украинцах", так хорошо сейчас заходящие, что в российском сегменте, что в украинском. Тем более, что даже среди украинской среды могут найтись заинтересованные в развитие вопроса эвакуации именно под таким ракурсом, для получения своих личных, политических дивидендов.

А потому, уверен, эта история будет еще долго пульсировать в авторстве вышеупомянутой журналистки, которая может за столь предвзятые опусы получить очередную премию, на очередном ангажированном конкурсе, а то и очередное воинское звание.