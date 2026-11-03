"Все ордеры должны быть исполнены": Украина в ООН призвала арестовать Путина

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал мировое сообщество исполнить ордера МУС на арест шести российских чиновников. Он подчеркнул, что диктатор Владимир Путин обязательно должен предстать перед судом.

Свое заявление дипломат сделал в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного докладу Международного уголовного суда.

На кого выписаны ордера на арест?

Дипломат призвал государства-участники Римского статута арестовывать подозреваемых и передавать их суду.

Требование касается диктатора Владимира Путина и российской чиновницы Марии Львовой-Беловой. Ордера на их арест суд выдал в связи с незаконной депортацией и принудительным перемещением украинских детей.

У каждого из них есть имя, семья и дом, в который они должны немедленно вернуться,

– заявил Мельник

Кроме того, среди разыскиваемых фигурантов есть бывшие и действующие руководители военного командования России: Сергей Кобылаш, Виктор Соколов, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Их официально подозревают в преступлениях, связанных с масштабными ударами по гражданской энергетической системе Украины.

Удары перед зимой и спецтрибунал

Андрей Мельник подчеркнул, что Москва целенаправленно продолжает разрушать энергосети, рассчитывая оставить украинцев без тепла, света и воды перед наступлением холодов.

Дипломат отметил, что правовое наказание должно наступать независимо от официального статуса или должности виновных лиц.

Не стоит поддаваться утверждениям, будто правосудие препятствует миру. Ничто не может быть дальше от истины. Не может быть прочного мира и подлинного примирения без привлечения к ответственности виновных в этих ужасных военных преступлениях,

– добавил Мельник

Постоянный представитель Украины также призвал мировое сообщество активнее участвовать в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который призван гармонично дополнить полномочия Международного уголовного суда.

Напомним, в июне 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова из-за ударов по энергосистеме Украины, а в октябре того же года суд официально признал нарушение Римского статута Монголией, которая проигнорировала обязанность задержать Владимира Путина во время его визита.