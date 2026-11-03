"Усі ордери мають бути виконані": Україна в ООН закликала заарештувати Путіна

Свою заяву дипломат виголосив під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого звіту Міжнародного кримінального суду.

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Кому виписали ордери на арешт?

Дипломат закликав держави-учасниці Римського статуту заарештовувати підозрюваних і передавати їх суду.

Вимога стосується диктатора Володимира Путіна та російської посадовиці Марії Львової-Бєлової. Ордери на їхній арешт суд видав через незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей.

Кожен із них має ім’я, родину й дім, до якого вони повинні негайно повернутися– заявив Мельник

Крім того, серед розшукуваних фігурантів є колишні та чинні керівники військового командування Росії: Сергій Кобилаш, Віктор Соколов, Сергій Шойгу та Валерій Герасимов. Їх офіційно підозрюють у злочинах, пов'язаних із масштабними ударами по цивільній енергетичній системі України.

Удари перед зимою та Спецтрибунал

Андрій Мельник підкреслив, що Москва цілеспрямовано продовжує руйнувати енергомережі, розраховуючи залишити українців без тепла, світла та води перед настанням холодів.

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Дипломат зауважив, що правова кара має наставати незалежно від офіційних статусів чи посад винних осіб.

Не варто піддаватися на твердження, нібито правосуддя перешкоджає миру. Ніщо не може бути далі від істини. Не може бути тривалого миру й справжнього примирення без притягнення до відповідальності винних у цих жахливих воєнних злочинах– додав Мельник

Постійний представник України також закликав світову спільноту активніше долучатися до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який покликаний гармонійно доповнити повноваження Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, у червні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова через удари по енергосистемі України, а в жовтні того ж року суд офіційно визнав порушення Римського статуту Монголією, яка проігнорувала обов'язок затримати Володимира Путіна під час його візиту.