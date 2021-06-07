Украина существенно ослабляет карантин

Украина ослабляет карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе позволят работать круглосуточно. Также можно будет проводить массовые концерты.

В частности, при въезде на территорию Украины разрешили предъявлять, кроме ПЦР, экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №583.

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Что еще разрешили

Ресторанам разрешили работать круглосуточно. Кроме того, расстояние между столиками можно уменьшать с 2 до 1,5 метра.

Кроме того, расстояние между столиками можно уменьшать с 2 до 1,5 метра. Позволили работу ночных клубов, организацию концертов и массовых мероприятий . Однако должно быть выделено не менее 4 квадратных метров площади на одного человека, то есть наполненность зала – не больше двух третей мест. Правда, ограничения не будут действовать, при наличии у людей негативного ПЦР, экспресс-теста на антиген или документа о вакцинации.

. Однако должно быть выделено не менее 4 квадратных метров площади на одного человека, то есть наполненность зала – не больше двух третей мест. Правда, ограничения не будут действовать, при наличии у людей негативного ПЦР, экспресс-теста на антиген или документа о вакцинации. Изменили порядок рассадки людей в кинотеатрах и концертных залах. Теперь должно быть так: 2 ряда заполнены, один пустой.

работа гостиниц, кемпингов и хостелов тоже разрешена.

Карантинные зоны будут определять по-другому

Определили новые условия установления "зеленого" уровня эпидемической опасности:

количество новых случаев больных COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составит менее 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 (ПЦР или экспресс-тесты) – менее 4%;

количество тестов в течение 7 дней на 100 тысяч человек – больше 300.

на территории Украины нет "красных" регионов.

Отметим, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что карантин в Украине на лето могут ослабить. Он утверждал, что в Украине пока стабилизировалась ситуация, поэтому людям надо позволить отдохнуть.