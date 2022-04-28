Украина осуждает попытки втянуть Приднестровье в полномасштабную войну против Украины

Россияне начали осуществлять провокации на территории Приднестровья. Враг пытается привлечь местные силы к войне против Украины.

Россияне рассчитывают на вовлечение Приднестровья в войну против Украины. На территории непризнанной республики уже прогремели провокационные взрывы, из-за которых оккупанты могут попытаться оправдать мобилизацию сил и очередное вторжение на нашу территорию.

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Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на попытку россиян обострить ситуацию в Приднестровье. Все "минирования" и взрывы произошли в то время, когда командование оккупантов заявляло о намерении оккупировать Юг Украины.

"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, осуждает отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения", – говорится в заявлении.

Также в нашем МИДе сообщили: ВСУ готовы разрушить все подлые планы врага.

Ситуация в Приднестровье

Россия начала провокации в Приднестровье с целью вовлечения региона в войну против Украины. Оккупанты даже готовы нанести ракетный удар с жертвами среди гражданских.

В Приднестровье заявили, что "следы провокаций ведут в Украину" и привели в полную боевую готовность российские войска. Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ готовы к любому варианту развития событий и не боятся наступления из Приднестровья.

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