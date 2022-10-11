Украина освободила из российского плена 32 защитника: многих считали пропавшими без вести

Украина 11 октября освободила из российского плена 32 героя. Среди них – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.

Радостную новость сообщил Андрей Ермак – глава Офиса Президента. Он рассказал, что все освобожденные находились в местах, где продолжались активные боевые действия.

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Ермак заметил, что многих из этих людей считали пропавшими без вести.

Наши дома. Сегодня был проведен очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки,

– заявил Ермак.