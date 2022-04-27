Украина освободит Донбасс и Крым полностью

НАТО поставит столько оружия в Украину, сколько нужно для полного уничтожения русской армии и освобождения нашей земли!

Хочу поздравить украинскую армию и народ Украины. Все эти наши страдания и потери, все это изменило мир в нашу пользу, и в один фронт с Украиной стали крупнейшие страны мира, мощные государства.

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Украина получит сверхсовременное вооружение

На конференции министров обороны стран НАТО были приняты стратегические решения, гарантирующие уничтожение российской армии в Украине и полную победу в войне. Это означает фактически неограниченное снабжение Украины сверхсовременных видов вооружения, которых нет в российской армии.

Поставки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, ракетных систем дальнего действия, артиллерии, боеприпасов, ударных дронов и средств корректировки. Все это страны НАТО дают Украине.

Все это станет поступать на вооружение и выходить на фронт в ближайшие месяцы. И когда Украина получит новейшее оружие и необходимое количество снарядов, каждый месяц для России будет страшнее 10 лет Афганистана и Чечни.

А пока украинская армия и все силы обороны в тяжелейших боях с нехваткой многих видов вооружения дерутся на Восточном фронте. Упрямая пехота закрывается в каждую посадку, на каждом шагу стараются не отступать и идти вперед.

Путина ждет сюрприз – НАТО предоставит Украине сверхсовременное вооружение / Фото Getty Images

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Украина вернет Крым и Донбасс

Пока преимущество России в танках, артиллерии и боеприпасах значительно, но никаких котлов российская армия не сделает, потому что украинцы заставляют врага платить за каждый шаг и потери оккупантов большие. Тактика и умение украинской армии выше врага, и когда придет оружие, ситуация начнет постепенно и заметно меняться.

Чтобы такая уверенность и поддержка появилась в НАТО на 63-й день вторжения, отдали и отдают жизнь тысячи и тысячи украинцев, и каждое поле на Востоке и Юге, где сейчас дерутся украинцы с российской армадой, полито кровью патриотов. Но уже через неделю наши воины увидят будущую помощь на позициях.

Российская армия в Украине будет уничтожена, и Украина не остановится на позициях 24 февраля – Украина освободит Донбасс и Крым полностью.

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