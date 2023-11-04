Также отдельное сокрушительное поражение отмечает Черноморский флот. Следует отметить, что ВСУ уже делают пребывание российских кораблей в Крыму невыносимым.
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Украина освободит Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные Силы соответствуют россиянам каждый день, каждый день россияне несут потери. Однако речь идет не только о ситуации непосредственно на линии столкновения. Отдельно Данилов отметил будущее оккупированного Крыма и российского флота.
Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота Российской Федерации, поверьте, такого поражения, которое они там терпят, россияне никогда в жизни не видели,
– подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что Владимир Зеленский выступает за продолжение борьбы и настроен на победу. Никто не собирается ни останавливаться, ни сдаваться, ни подписывать какие-либо капитуляции. Украина имеет цель и все должны к ней приобщиться.
Наша задача – это победа и построение большой свободной демократической страны. Это наша обязанность на сегодняшний день. И в этом должны участвовать все без исключения,
– сообщил он.
Угроза на оккупированном полуострове
- В оккупированном Крыму теперь уже регулярно раздается воздушная тревога, а местные сообщают о взрывах. В частности, последний раз 3 ноября "хлопок" слышали возле Севастопольской ТЭЦ. Вблизи также расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод.
- Отдельной паники оккупантам нагоняет передача ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Кроме ударов по аэродромам стало известно о применении этого вооружения в Крыму. СМИ пишут, что 30 октября прошла первая атака с помощью ATACMS по Крыму.
- Часть россиян уехала из Крыма в прошлом году после первых ударов Украины по Керченскому мосту. Потом эта тенденция приостановилась, но сейчас спрос на недвижимость упал в разы. Граждане России не решаются поселяться в Крыму.