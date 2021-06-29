Мошенники, бабушки и скептики: каковы риски перехода Украины на жизнь без бумажек

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о безбумажном документообороте, который получил неофициальное название paperless. В законопроекте прописано, что государственные учреждения больше не будут требовать у посетителей сотни бумажек и справок.

В чем преимущества рaperless-режима

Роман Бабий, украинский юрист и народный депутат Украины, объяснил, если ВРУ до конца этой сессии поддержит во втором чтении и в целом проект закона № 5495 "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг", то уже с осени 2021 года (через три месяца со дня опубликования закона) государственные органы не будут иметь права требовать для предоставления публичных услуг документы и информацию, если они уже содержатся в национальных электронных информационных ресурсах.

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Инициатива должна сэкономить бюджетные средства, которых уже сегодня не хватает для финансирования самых насущных потребностей. Также уменьшится финансовая нагрузка на граждан: не нужно будет платить за получение справок из госреестров, тратиться на печать, копирование, почтовые отправления,

– говорит бабник.

Юрий Репета, адвокат в First Chair Legal, говорит, что проекты по электронным публичным услугам и реестрам конечно же значительно упрощают регистрационные и разрешительные процедуры для бизнеса. Однако, компании имеют немало неочевидных "камней преткновения" на пути полного перехода к электронному документообороту.

Какие есть риски

Этот Порядок регулирует работу с электронными документами в делопроизводстве с применением только квалифицированной электронной подписи. Использование же других электронных подписей в делопроизводстве (например, простых) законодательством не урегулировано. Устоявшейся практикой в транснациональных корпорациях является рекомендация для компаний-членов группы использовать конкретную простую электронную подпись (например, Docusign),

– отметил Репета.

Он добавил, что значительно упростило бы жизнь бизнеса дерегуляция работы с электронными документами в делопроизводстве и официальные разъяснения относительно использования простых электронных подписей. Это действительно эффективно будет способствовать paperless без значительных усилий.

В переходе в цифру существуют риски с утечкой данных / Фото Pixabay

Игорь Смолянкин, Business Unit Manager BAKOTECH, говорит, что электронный документооборот – это однозначно плюс. Это прогресс, улучшение, ускорение. Но могут быть и проблемы.

Риски в первую очередь человеческие. Нам нужно переучить много людей работать с нуля. Здесь будет сопротивление. Например, какая-то бабушка на Укрпочте" может не захотеть переходить на электронный документооборот и будет вставлять палки в колеса. Многие люди будут бояться, что сократят их должности из-за автоматизации,

– говорит Смолянкин.

Он добавил, что нужно провести учебную работу с сотрудниками. Как работать с документами? Каковы новые правила? Какие процедуры? Все нужно доступно объяснить.

Кроме этого, нужно разделить документы по уровням: что в приоритете, что важно, а что, наоборот, доступно всем. Также желательно прописать четкие регламенты уровня доступов. Для этого проводят аудит и классифицируют данные (условно TOP-SECRET или документ, который доступен для всех). Если сделать классификацию неправильно, то доступы перепутаются.

Должен быть контроль людей, у которых есть лишние доступы. Например, специалисты по безопасности обычно имеют доступ ко всему документообороту. Эти люди часто являются целью хакеров. Нужно контролировать, как эти люди сохраняют доступы, как они следят за безопасностью, не будут ли их шантажировать на личном уровне. И кто, с какой учетной записи, под каким IP-адресом подключается,

– говорит эксперт.

Роман Бабий добавил, что действующая редакция текста содержит несколько рисков, которые нужно минимизировать при подготовке проекта ко второму чтению. В частности, сомнения вызывает механизм предоставления публичных услуг через применение "принципа молчаливого согласия". Ведь он, по сути, предлагает, например, при выдаче разрешительных документов игнорировать факт отсутствия согласования определенных контролирующих органов.

Санкционируется деятельность субъектов, которые будут получать электронную публичную услугу, но, по сути, легитимность предоставленных им документов будет условной. В то же время отсутствие согласования исключает ответственность органа в случае возникновения проблем. Это может привести к невозможности установления виновных и привлечения их к ответственности,

– говорит нардеп.

Он добавил, что в ближайшее время полностью отказаться от бумажного документооборота в Украине нереально. Это длительный процесс, который должен происходить постепенно, особенно если учитывать недостаточный уровень покрытия всех регионов Украины качественной мобильной и интернет-связью. Но этот процесс должен продолжаться и быть необратимым.

Что приняла Рада

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас законодательством Украины не урегулирован вопрос предоставления публичных услуг в электронной форме. Из-за этого у граждан постоянно возникает необходимость использования бумажных справок и документов.

Законопроект №5495 призван урегулировать вопросы, связанные с получением публичных услуг в электронной форме и создать единый подход к механизму их предоставления.

Благодаря закону Paperless мы ускоряем цифровизацию Украины и превращение страны в цифровое государство, которое прежде всего заботится об интересах людей. Украина уже стала государством с первыми в мире официальным электронными паспортами и быстрой регистрацией бизнеса. Далее мы постепенно планируем перенос всех государственных процессов в экосистему "Дия",

– заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Суть законопроекта заключается в том, что госорганы не смогут требовать бумажные документы, справки и удостоверения, если эта информация есть в государственных реестрах. То есть людям больше не придется ходить за справками, стоять в очередях и делать ксерокопии. Теперь надо дождаться, чтобы Рада приняла его и во втором чтении.