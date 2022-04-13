Украина отклонила визит Штайнмайера, но приглашает канцлера Шольца, – посол
Источник:Der Spiegel
Андрей Мельник – посол Украины в Германии – заявил, что Украина приглашает канцлера Олафа Шольца. В то же время визит Франко-Вальтера Штайнмайера Киев отклонил.
Мельник подчеркнул, что во время визита Шольца в Киев можно было бы обсудить помощь тяжелым вооружением. Президент Владимир Зеленский был бы рад приветствовать в Киеве канцлера.
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Мы также сообщили, что мой президент и правительство были бы рады приветствовать в Киеве канцлера Олафа Шольца,
– заявил Мельник.
Соответствующее заявление он сделал после того, как президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер пожаловался, что в Киеве не желали его визита.
Штайнмайер на протяжении многих лет был активным сторонником сближения стран Запада и России. Также он поддерживал "Северный поток-2".
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