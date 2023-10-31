Украина отправила дипломатическую ноту Польше из-за возможной блокировки границы

Поляки собираются бастовать на границе с Украиной. Пока не ясно, как именно украинцы смогут пересекать границу во время протестов.

Протесты запланированы на пятницу 3 ноября на пропускном пункте Корчова – Краковец. Они продлятся два месяца, то есть до конца года.

Смотрите также Пункт пропуска Рава-Русская временно прекращал работу

О чем нота Польше

Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что наше государство направило ноту Польше – просит не допустить блокирования польскими перевозчиками общей границы или ограничения движения на границе. По его словам, это только навредит обеим сторонам. К тому же из-за войны в Украине пункты пропуска и так нагружены.

Такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины. Посольство и генеральное консульство Украины находятся в постоянном контакте с министерством инфраструктуры Польши и подкарпатским и люблинским воеводами,

– говорит Василий Зварыч.

Он выразил надежду, что польские власти договорятся с потенциальными протестующими и границу не будут блокировать.

Чего хотят поляки

После либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС конкуренция между перевозчиками возросла. Польские перевозчики, очевидно, проиграют украинским, поэтому решили протестовать. Среди их требований – усилить правила перевозок для иностранных перевозчиков и невозможность регистрировать в Польше те компании, чьи финансы не находятся на территории ЕС.

Пока не ясно, как можно будет пересекать границу во время этих протестов. В ГПСУ ждут разъяснения польской стороны по этому поводу, а затем дадут рекомендации.

