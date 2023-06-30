МИД Украины отреагировал на стрельбу в аэропорту в Кишиневе

В МИД Украины отреагировали на стрельбу, произошедшую 30 июня в аэропорту Кишинева. За ситуацией внимательно следят. Детали отслеживаются.

В настоящее время украинские дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для разъяснения деталей, сообщает 24 Канал. Устанавливают, были ли там украинцы.

Обратите внимание В аэропорту Кишинева началась стрельба: погибли по меньшей мере два человека

МИД Украины отслеживает ситуацию в аэропорту города Кишинёв. Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное присутствие украинцев,

– говорится в сообщении.

Что известно о стрельбе в аэропорту Молдовы

Трагедия в аэропорту в Кишиневе произошла днем 30 июня. Иностранец открыл огонь. Погибли два человека. Причины, по которым мужчина открыл огонь, пока не озвучивают. Детали инцидента также не раскрывают.

Заявляют, что в Молдову мужчина приехал из Турции. Впоследствии СМИ сообщили, что стрелка удалось задержать. По данным журналистов, он и сам получил ранения.

Впоследствии Майя Санду – президент страны – сообщила, что, к сожалению, погиб пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта. Лидер Молдовы выразила соболезнования родным и близким погибших.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.