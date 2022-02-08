На такие заявления уже появилась реакция украинского МИД. Глава ведомства Дмитрий Кулеба считает, что Шредер распространяет нарративы Кремля, сообщает 24 канал.

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Что говорил Шредер

По словам украинского дипломата, такое заявление немца даже нечего комментировать.

Это гражданин Германии, который работает на немецкую компанию и де-факто – на российское правительство. Комментировать господина Шредера – это как комментировать спикера Путина. Там слово в слово все совпадает. Соответственно я просто не вижу смысла для более подробных оценок,

– сказал Кулеба.

Обратите внимание! В конце января Шредер заявил что "очень надеется на то, что бряцание оружием в Украине, наконец, действительно прекратится". Он критиковал недовольство Киева отказом в поставках оружия.

Заявления Германии о ситуации в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверяла, что против России могут ввести ряд санкций за агрессию против Украины. При таком сценарии ее страна готова заплатить цену за это.

В то же время Берлин отказывается предоставлять оружие нашему государству на фоне угрозы нового нападения России. Там отмечали, что помогают Украине в другой форме.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия "больше всего поддерживала Украину экономически". По его словам, за 7 лет передали 2 миллиарда долларов. А оружие не хотят поставлять, чтобы ситуация не обострилась еще больше.

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