На такие заявления уже появилась реакция украинского МИД. Глава ведомства Дмитрий Кулеба считает, что Шредер распространяет нарративы Кремля, сообщает 24 канал.

К теме Если Россия нападет на Украину, то "Северного потока-2" не будет существовать, – Байден

Что говорил Шредер

По словам украинского дипломата, такое заявление немца даже нечего комментировать.

Это гражданин Германии, который работает на немецкую компанию и де-факто – на российское правительство. Комментировать господина Шредера – это как комментировать спикера Путина. Там слово в слово все совпадает. Соответственно я просто не вижу смысла для более подробных оценок,
– сказал Кулеба.

Заявления Германии о ситуации в Украине

Вас может заинтересовать мнение, кого же выберет Германия в этой ситуации: смотрите видео