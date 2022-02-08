На такі заяви вже з'явилась реакція українського МЗС. Очільник відомства Дмитро Кулеба вважає, що Шрьодер поширює наративи Кремля, повідомляє 24 канал.
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Що казав Шрьодер
За словами українського дипломата, таку заяву німця навіть немає чого коментувати.
Це громадянин Німеччини, який працює на німецьку компанію і де-факто – на російський уряд. Коментувати пана Шрьодера, це як коментувати спікера Путіна. Там слово в слово все збігається. Відповідно я просто не бачу сенсу для більш докладних оцінок,
– сказав Кулеба.
Заяви Німеччини про ситуацію в Україні
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевняла, що проти Росії можуть ввести низку санкцій через агресію проти України. При такому сценарію її країна готова заплатити ціну за це.
- Водночас Берлін відмовляється надавати зброю нашій державі на тлі загрози нового нападу Росії. Там наголошували, що допомагають Україні в іншій формі.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно". За його словами, за 7 років передали 2 мільярди доларів. А зброю не хочуть поставляти, щоб ситуація не загострилась ще більше.
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