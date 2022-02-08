На такі заяви вже з'явилась реакція українського МЗС. Очільник відомства Дмитро Кулеба вважає, що Шрьодер поширює наративи Кремля, повідомляє 24 канал.

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Що казав Шрьодер

За словами українського дипломата, таку заяву німця навіть немає чого коментувати.

Це громадянин Німеччини, який працює на німецьку компанію і де-факто – на російський уряд. Коментувати пана Шрьодера, це як коментувати спікера Путіна. Там слово в слово все збігається. Відповідно я просто не бачу сенсу для більш докладних оцінок,

– сказав Кулеба.

Зверніть увагу! Наприкінці січня Шрьодер заявив що "дуже сподівається на те, що брязкання зброєю в Україні, нарешті, дійсно припиниться". Він критикував невдоволення Києва відмовою в поставках зброї.

Заяви Німеччини про ситуацію в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевняла, що проти Росії можуть ввести низку санкцій через агресію проти України. При такому сценарію її країна готова заплатити ціну за це.

Водночас Берлін відмовляється надавати зброю нашій державі на тлі загрози нового нападу Росії. Там наголошували, що допомагають Україні в іншій формі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно". За його словами, за 7 років передали 2 мільярди доларів. А зброю не хочуть поставляти, щоб ситуація не загострилась ще більше.

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