Конкретное дальнобойное оружие, – Зеленский рассказал, что Украина ожидает от "Рамштайна"

Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг поделились ожиданиями от встречи в формате "Рамштайн". Зеленский не скрывает, что Украина ожидает скорых решений по военной помощи перед контрнаступлением Сил обороны.

Зеленский во время брифинга со Столтенбергом в Киеве сказал, что 26 апреля состоится важный "Рамштайн" в контексте подготовки Украины к контрнаступлению, пишет 24 Канал. Именно в контексте подготовки Украины к контрнаступлению и будут сообщения украинских представителей на "Рамштайне".

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Зеленский ожидает сдвигов по дальнобойному оружию

По словам президента, некоторые вопросы нужно немного проталкивать, "чтобы оружие, которое усилит нашу армию на поле боя, пришло быстрее, чем запланировано".

Зеленский подчеркнул, что важно обсудить то оружие, которое Украина уже долго ожидает. Как сказал президент, говорится о переговорах с конкретными партнерами о конкретном количестве конкретного дальнобойного оружия, "о котором были договоренности".

Также глава государства подчеркнул важность обучения украинских пилотов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что приоритеты нашего государства на встрече в формате "Рамштайн" будут неизменными – системы противовоздушной обороны, в том числе истребители.

По его словам, второй приоритет – это бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155 калибра и всех остальных.

Украина получит дополнительные танки

Со своей стороны Йенс Столтенберг ожидает, что на "Рамштайне" члены Альянса и партнеры объявят о конкретной военной поддержке Украины.

Столтенберг отметил, что поддержка Украины правильная с моральной точки зрения. По его убеждению, у Украины должна быть возможность защищаться.

Кроме того, он сказал, что Путин не должен победить, чтобы другие автократы не последовали его примеру.

Генсек анонсировал, что члены НАТО Нидерланды и Дания объявят о передаче Украине 14 дополнительных танков Leopard 2, США также объявили о новом многомиллионном пакете помощи, включая снаряды и ракеты.