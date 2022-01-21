Украина с партнерами попытаются снова выгнать Россию из ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ будет прилагать усилия, чтобы Россия не была членом организации. Представители Украины намерены оспорить полномочия российской делегации.

Об этом сообщил нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Он анонсировал начало процедуры обжалования полномочий российской делегации в ближайшее время.

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По его словам, это должно произойти в понедельник, 24 января.

Мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг (26-27 января – 24 канал) будет голосование. Петруша Толстой (глава делегации России – 24 канал), приготовься там и памперсы не забудь,

– написал Гончаренко.

Также нардеп рассказал DW, что полномочия делегации Госдумы России будут обжаловать "на существенных основаниях". Согласно процедуре ПАСЕ, таким основанием считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы. В нем говорится, что каждое государство-член организации "обязательно должно признавать принцип верховенства права и гарантировать основные права человека всем лицам, находящимся под его юрисдикцией".

Для обжалования полномочий "по существенным основаниям" необходимо, чтобы в зале во время голосования за ратификацию полномочий эту инициативу поддержали, по меньшей мере, 30 депутатов из 5 национальных делегаций.

Я уверен, что мы соберем это количество и что обжаловать полномочия делегации России нам удастся.

– подчеркнул он.

Если это произойдет, вопрос будет направлен в соответствующий комитет ПАСЕ, который подготовит доклад и резолюцию с рекомендациями Ассамблеи ратифицировать или не ратифицировать полномочия делегации России. Этот доклад вынесут на всеобщее голосование в сессионном зале.

Россия подготовила список членов делегации в ПАСЕ

Как стало известно DW из своих источников в секретариате ПАСЕ, руководство Госдумы России уже направило на имя президента Ассамблеи официальное письмо со списком членов новой делегации, которым предоставляет официальные полномочия представлять Россию.

Только после подтверждения этих полномочий в ПАСЕ у российской делегации будет право на участие в работе сессии. Возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, известный своей антиукраинской позицией.

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Полный текст публикации Алексея Гончаренко:

Делегация Украины в ПАСЕ вместе с коллегами из других стран намерена обжаловать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. Петруша Толстой, приготовься там и памперсы не забудь.