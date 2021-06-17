Украина переходит в зону сверхвысоких температур: что грозит в ближайшие десятилетия

До 2050 - 2060 годов Украине грозит опустынивание обширных территорий, а также деградация земель. Это может повлечь за собой ряд проблем.

Говорится не только об изменениях климата, но и потере биоразнообразия, нехватке воды. А также – распространении бедности, голоде и массовой миграции населения.

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В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов отметили, что статистика является довольно печальной. Ведь распашка земель в стране является одной из самых высоких в мире. Она составляет около 54% ​​территории.

Это приводит к значительному развитию деградационных процессов

13 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий подвергаются водной эрозии.

Более 6 миллионов – испытывают пагубное влияние ветровой эрозии.

В то же время еще до 20 миллионов гектаров охвачены пылевыми бурями.

Как Украина будет бороться с проблемой

. Украина – на 9 месте в мире по площади пахотных земель, говорится о почти 33 миллионах гектаров. Более 60% пахотных земель – покрытые черноземами.

В Министерстве охраны окружающей среды борьбу с опустыниванием и деградацией земель называются одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. Чтобы избежать пагубных последствий в ближайшие десятилетия, утвердили Национальный план действий. Кроме этого, создали и координационный совет, который будет заниматься этими вопросами.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель. "Для этого мы будем воплощать меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почвах", – пояснил чиновник.