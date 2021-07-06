Об этом рассказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора". Он уверен, что не только его оскорбляло, когда говорили о российском бизнесе в Украине.

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Но 24 июня 2021 года президент Зеленский подписал расширенный список санкций против России, в который вошли:

538 физических лиц;

540 юридических лиц;

55 финансовых российских учреждений.

Эти меры – самые жесткие среди всех, направленных против России с 2014 года. И теперь Запад пересматривает эти списки, чтобы поддержать Украину.

Украина наконец перехватила инициативу по давлению на Кремль,

– подчеркнул Печий.

О российском бизнесе

Как отметил журналист, на постсоветском пространстве Россия традиционно играла ведущую роль в сфере санкций. Украинский бизнес, если он конкурировал с российским, просто не имел шансов.

"Кремль уничтожал его надуманными ограничениями. Кремлевский продукт мог легко зайти на украинский рынок и вытеснить наш продукт", – отметил Печий.

Однако сегодня Украина показала, что теперь она сама диктует правила рынка на своей территории. И никакого прежнего протекционизма Москвы здесь нет и близко. "За 7 лет Украина не просто изменила рынки сбыта своей продукции и переориентировалась на Запад, но и вытеснила российские товары из страны", – добавил он.

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"В общем, в санкционном списке собрана исключительная коллекция компаний и людей, которые важны Путину. Это демонстрирует силу украинской разведки. И Украина готова разорвать даже мельчайшие связи с Россией", – подытожил журналист.

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