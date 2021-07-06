Об этом рассказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора". Он уверен, что не только его оскорбляло, когда говорили о российском бизнесе в Украине.
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Но 24 июня 2021 года президент Зеленский подписал расширенный список санкций против России, в который вошли:
- 538 физических лиц;
- 540 юридических лиц;
- 55 финансовых российских учреждений.
Эти меры – самые жесткие среди всех, направленных против России с 2014 года. И теперь Запад пересматривает эти списки, чтобы поддержать Украину.
Украина наконец перехватила инициативу по давлению на Кремль,
– подчеркнул Печий.
О российском бизнесе
Как отметил журналист, на постсоветском пространстве Россия традиционно играла ведущую роль в сфере санкций. Украинский бизнес, если он конкурировал с российским, просто не имел шансов.
"Кремль уничтожал его надуманными ограничениями. Кремлевский продукт мог легко зайти на украинский рынок и вытеснить наш продукт", – отметил Печий.
Однако сегодня Украина показала, что теперь она сама диктует правила рынка на своей территории. И никакого прежнего протекционизма Москвы здесь нет и близко. "За 7 лет Украина не просто изменила рынки сбыта своей продукции и переориентировалась на Запад, но и вытеснила российские товары из страны", – добавил он.
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"В общем, в санкционном списке собрана исключительная коллекция компаний и людей, которые важны Путину. Это демонстрирует силу украинской разведки. И Украина готова разорвать даже мельчайшие связи с Россией", – подытожил журналист.
Что известно о санкциях Зеленского
- Под санкции президента попали крупные бизнесмены, работающие на российское государство вместе с пособниками Путина – военные офицеры, наемники и путинские чиновники. В частности, братья Ротенберг с рядом родственников, Олег Дерипаска и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
- Объединяет санкции одно – видимая близость всех фигурантов к Путину.
- В список вошли и чуть ли не все российские авиакомпании, военно-промышленные компании, все крупные государственные банки РФ и целый ряд транспортных компаний.