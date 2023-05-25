Никто не запрещает пользоваться старым стилем, – митрополит ПЦУ о календарном переходе

ПЦУ перешла на новый юлианский календарь. Однако церковь не будет запрещать никому из своих верных и дальше придерживаться юлианского календаря, если у них будет такое желание.

Это подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

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ПЦУ не будет запрещать пользоваться старым стилем

Митрополит Александр подчеркнул, что переход на новоюлианский календарь происходит добровольно. И верующие сами решают, когда им праздновать определенные дни.

Переход на новый юлианский календарь и время празднования происходит, во-первых, добровольно, а во-вторых, у нас будет параллельно без установленного срока конечного использования в богослужении обоих календарей. То есть, никто не запрещает пользоваться старым стилем. И если приходы будут иметь такое желание, а может быть, и целые епархии, если такое желание будет, имеют полное право праздновать тогда, когда они пожелают, когда они считают целесообразным,

– сказал митрополит Александр.

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