Украина перейдет в режим paperless через три месяца, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине все публичные государственные услуги полностью перейдут в режим paperless. По его словам, это произойдет в течение следующих трех месяцев.

Премьер-министр объяснил, что тогда ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажные справки. Поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

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Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн,

– отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что переход в режим paperless поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.

По его словам, Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений.