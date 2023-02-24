Победим в ближайшее время – будет освобождение всей Украины, – Вениславский
Верховная Рада Украины 24 февраля приостановила действие ряда международных соглашений с Россией. В зале парламента были парламентские делегации многих стран мира, поддерживающие Украину в борьбе с агрессором.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский. По его словам, это свидетельствует о том, что победа Украины уже близка.
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"Мы видим, что мир продолжает нас поддерживать и политически, и экономически, и военно-технически, предоставляя необходимое оружие. Не сомневаемся в том, что победа будет в ближайшее время. И она будет обеспечивать освобождение всей нашей страны от врага", – убежден он.
Украина разорвала соглашения с Россией относительно Азовского моря
Вениславский отметил, что Верховная Рада прекратила действие последних соглашений с Россией по поводу Азовского моря и Керченского пролива. Страна не придерживается никаких международных обязательств, а нормы международного права для нее – это основания пропагандистских заявлений.
Мы сейчас рвем все правовые ниточки, которые нас когда-либо связывали со страной-агрессоркой, которые предусматривали определенное сотрудничество, совместные военные действия, решение вопросов судоходства. Мы видим, что Россия принимает те решения, которые ей выгодны,
– подчеркнул он.
Представитель президента в парламенте вспомнил, что Россия объявила Азовское море своим внутренним водоемом. Это не отвечает ни международным нормам, ни условиям соглашений, денонсированных Верховной Радой.
"Поэтому мы системно подчищаем любые международные связи с Россией. Их быть не может. В будущем мы должны руководствоваться общепризнанными нормами международного права, и реализация которых будет обеспечивать международное сообщество", – подчеркнул Вениславский.
Вениславский о прекращении соглашений с Россией: смотрите видео
Рада денонсировала все договоры с Россией относительно Азовского моря
- Верховная Рада 24 февраля денонсировала все договоры с Россией относительно Азовского моря. В частности, речь идет о сотрудничестве в использовании моря и Керченского пролива, а также еще одно соглашение. Оба законопроекта поддержали более 300 нардепов.
- Речь идет о договорах: №0182 – Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива; №0183 – выход из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества. Эта группа была создана в начале 2001 года, но после оккупации Россией Крыма она фактически перестала существовать.
- Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи. Он вступил в силу 23 апреля 2004 года.
- Очевидно, что договор утратил всякий смысл, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Более того, в Морской доктрине России от 31 июля 2022 года вообще нет пункта о международно-правовом регулировании использования Керченского пролива. Государство-агрессор нагло рассматривает пролив как "единоличное" морское пространство".