Победим в ближайшее время – будет освобождение всей Украины, – Вениславский

Верховная Рада Украины 24 февраля приостановила действие ряда международных соглашений с Россией. В зале парламента были парламентские делегации многих стран мира, поддерживающие Украину в борьбе с агрессором.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский. По его словам, это свидетельствует о том, что победа Украины уже близка.

Читайте также Февраль, затянувшийся на год: 100 фото войны, навсегда в нашей памяти

"Мы видим, что мир продолжает нас поддерживать и политически, и экономически, и военно-технически, предоставляя необходимое оружие. Не сомневаемся в том, что победа будет в ближайшее время. И она будет обеспечивать освобождение всей нашей страны от врага", – убежден он.

Украина разорвала соглашения с Россией относительно Азовского моря

Вениславский отметил, что Верховная Рада прекратила действие последних соглашений с Россией по поводу Азовского моря и Керченского пролива. Страна не придерживается никаких международных обязательств, а нормы международного права для нее – это основания пропагандистских заявлений.

Мы сейчас рвем все правовые ниточки, которые нас когда-либо связывали со страной-агрессоркой, которые предусматривали определенное сотрудничество, совместные военные действия, решение вопросов судоходства. Мы видим, что Россия принимает те решения, которые ей выгодны,

– подчеркнул он.

Представитель президента в парламенте вспомнил, что Россия объявила Азовское море своим внутренним водоемом. Это не отвечает ни международным нормам, ни условиям соглашений, денонсированных Верховной Радой.

"Поэтому мы системно подчищаем любые международные связи с Россией. Их быть не может. В будущем мы должны руководствоваться общепризнанными нормами международного права, и реализация которых будет обеспечивать международное сообщество", – подчеркнул Вениславский.

Вениславский о прекращении соглашений с Россией: смотрите видео

Рада денонсировала все договоры с Россией относительно Азовского моря