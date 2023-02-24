Про це в ефірі 24 Каналу розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський. За його словами, це свідчить про те, що перемога України вже близько.

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"Ми бачимо, що світ продовжує нас підтримувати і політично, і економічно, і військово-технічно, надаючи необхідну зброю. Не сумніваємось у тому, що перемога буде найближчим часом. І вона буде такою, що забезпечить звільнення всієї нашої країни від ворога", – переконаний він.

Україна розірвала угоди з Росією щодо Азовського моря

Веніславський зазначив, що Верховна Рада припинила дію останніх угод з Росією щодо Азовського моря та Керченської протоки. Країна не дотримується жодних міжнародних забов'язань, а норми міжнародного права для неї – це підстави для пропагандистських заяв.

Ми зараз рвемо всі правові ниточки, які нас будь-коли пов’язували з країною-агресоркою, які передбачали певну співпрацю, спільні військові дії, розв'язання питань судноплавства. Ми бачимо, що Росія ухвалює ті рішення, які їй вигідні,

– підкреслив він.

Представник президента у парламенті пригадав, що Росія оголосила Азовське море своєю внутрішньою водоймою. Це не відповідає ні міжнародним нормам, ні умовам угод, які вже денонсувала Верховна Рада.

"Тому ми системно підчищаємо будь-які міжнародні зв’язки з Росією. Їх бути не може. У майбутньому ми повинні керуватися нормами міжнародного права, які є загальновизнаними, і реалізація яких буде забезпечувати міжнародна спільнота", – наголосив Веніславський.

Веніславський про припинення угод з Росією: дивіться відео

Рада денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря