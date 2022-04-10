Украина победит и станет еще сильнее, – Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил поддержку Украине. Он уверен, что после победы наше государство станет гораздо сильнее.

Соответствующее сообщение Боррель опубликовал в своем твиттере, прикрепив изображение украинского и европейского флагов. В то же время глава евродипломатии написал легендарный лозунг "Слава Украине".

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"Украина победит и станет еще сильнее. ЕС будет поддерживать вас на каждом шагу", – отметил Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 8 апреля совершил визит в Киев. Боррель обратил внимание на огромное поражение российского войска, которое столкнулось с мужеством украинцев.

Лидер евродипломатии сообщил, что ЕС будет помогать Офису генпрокурора Украины передавать все доказательства российских зверств Международному уголовному суду.

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