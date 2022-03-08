Украина побеждает по всем фронтам, а Россия имеет фантастически плохие технологии, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что Украина побеждает Россию по всем фронтам.

Об этом он заявил в своем видеообращении в твиттере. Кроме того, советник главы ОП отметил, что у России фантастически плохие технологии.

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Информационные технологии России устарели и не работают

Михаил Подоляк искренне удивлен тому, что российские чиновники убеждены, что воюют в Украине с нацистами. И именно эти нарративы они пытаются всячески "продать" всему миру, который в это, понятное дело, не верит.

И пока, говорит советник главы ОП, россияне воюют со своими страхами, украинцы воюют с ними за правду, а также за то, что мир совсем другой.

Украина побеждает по всем фронтам. Украину поддерживает весь мир. Украину поддерживает цивилизация и Украина сама – мобилизована,

– подчеркнул он.

А также отметил, что Россия пользуется фантастически плохими технологиями распространения информации. И они нигде, кроме России, не работают.

Смотрите видеообращение Михаила Подоляка:

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