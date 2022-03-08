Про це він заявив у своєму відеозверненні у твіттері. Крім того, радник голови ОП зазначив, що у Росії фантастично погані технології.
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Інформаційні технології Росії застарілі та не працюють
Михайло Подоляк щиро здивований тому, що російські високопосадовці переконані, що воюють в Україні з нацистами. І саме ці наративи вони намагаються усіляко "продати" усьому світу, який у це, ясна річ, не вірить.
І поки, каже радник голови ОП, росіяни воюють зі своїми страхами, українці воюють з ними за правду, а також за те, що світ зовсім інакший.
Україна перемагає по всіх фронтах. Україну підтримує весь світ. Україну підтримує цивілізація і Україна сама – мобілізована,
– наголосив він.
А також зазначив, що Росія послуговується фантастично поганими технологіями поширення інформації. І вони ніде, крім Росії, не працюють.
Дивіться відеозвернення Михайла Подоляка:
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