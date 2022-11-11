Украина почти полностью контролирует Херсон, – Минобороны

Вооруженные Силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В Минобороны заявили, что город почти полностью находится под контролем украинских войск.

Об этом заявил советник Минобороны Украины Юрий Сак. Однако операция в городе продолжается.

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Херсон почти под полным контролем Украины

Юрий Сак в комментарии журналистам сообщил, что Украина почти полностью восстановила контроль над Херсоном, с февраля находившийся под российской оккупацией.

В то же время, спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров подчеркнул, что на фоне этих новостей украинцам не стоит забывать о безопасности, в частности, реагировать на все сигналы воздушной тревоги и доверять официальным источникам информации.

Учитывая все угрозы и риски, что несет с собой нагнетание обстановки в регионе, связанное с поражениями вражеских сил на фронте, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации. Доверяйте силам обороны и не сообщайте врагу об их действиях ради вашей же безопасности и защиты,

– подчеркнул Назаров.

Журналистов пока не будут пускать на деоккупированные территории

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что официально подтверждать освобождение городов и сел могут президент, Генштаб и Министерство обороны, и призвала дождаться официальных сообщений.

Маляр поблагодарила журналистов, которые пытаются первыми донести долгожданную информацию, но отметила, что пока на деоккупированную территорию Юга медийщиков не будут пускать – только после разрешения командующего. Причина – опасность заминирований на деоккупированных территориях.

В Херсоне проводят зачистку

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что в Херсоне идет зачистка. В частности, как отметил депутат, какая-то часть россиян осталась в Херсоне. Вероятно, они не смогли переправиться, переоделись и рассредоточились по городу.

После проведения зачистки Херсона от остатков россиян, по словам Хланя, можно будет говорить об установлении полного контроля над Херсоном.

Оккупантам советуют сдаваться в плен

Главное управление разведки Минобороны подтвердило возвращение Херсона под контроль Украины и призвало оставшихся на правом берегу Херсонщины оккупантов сдаваться в плен, ведь выходов у них не так много. В ГУР подчеркнули, что все попытки противодействия ВСУ с их стороны будут пресекаться, а сами оккупанты – уничтожены. Для сохранения собственных жизней они могут обратиться на линию "Хочу жить" и сдаться в плен.

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