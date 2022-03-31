Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью, – Дещица

Посол Украины Андрей Дещица сообщил о новых переговорах с Польшей, предметом которых является Беларусь.

Посол Украины в Польше сообщил, что стороны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью.

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Дещица о переговорах о Беларуси

По словам посла, дипломатическое ведомство ведет переговоры с министерством инфраструктуры Польши, правительством Польши. Главная цель – перекрытие границы с Беларусью на 100%. При этом даже если это решение не будет принято на уровне Европейского Союза.

Андрей Дещица также сообщил о том, что дипломаты из Украины обсуждают схожие вопросы со странами Балтии. Речь идет о:

Литве,

Латвии,

Эстонии.

По словам посла Украины в Польше, они обсуждают с вышеупомянутыми странами вопрос о закрытии собственных границ с Беларусью и Россией. Дещица также считает, что в случае принятия такого решения, не нужно будет ждать решения ЕС.

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