Украина получила мощные рычаги сдерживания девальвации и инфляции

18,4 миллиарда долларов – для срочных бюджетных нужд Украины! Их выделение в планах стран G7 и часть средств – в виде грантов, а значит – возвращать их не нужно.

18,4 миллиарда долларов – именно эта цифра указывается в проекте решения, и, очевидно, вытекает она из запроса наших чиновников о 5 миллиардах долларов ежемесячно на покрытие бюджетных нужд.

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Что же с экономикой

Но это, на самом деле, даже слишком много, потому что 5 миллиардов долларов в месяц – это все или почти все ежемесячные бюджетные расходы:

Расходы госбюджета в течение 2022 года составят 1793 миллиардов гривен. В среднем в месяц выходит 149 миллиардов гривен или 5,1 миллиарда долларов по официальному курсу 29,25.

За январь-апрель 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 558,1 миллиарда гривен или около 19 миллиардов долларов.

За март госбюджет фактически израсходовал 200,1 миллиарда гривен или 6,8 миллиарда долларов по официальному курсу.

Следовательно, 18,4 миллиарда долларов хватит на то, чтобы полностью покрыть минимум 2,7 месяца бюджетных расходов на 100%, хотя на самом деле эта валюта будет иметь и другой важный эффект!

Что с курсом

Из-за блокирования рашистами экспорта есть проблемы с валютной выручкой, что в свою очередь давит на курс, который уже достиг 36 – 37 гривен за доллар на черном рынке.

Импортеры для критического импорта пока покупают валюту у НБУ по курсу до 30 гривен за доллар. Поэтому такое поступление валюты от G7 будет достаточным, чтобы сдержать курс, а значит, будут рычаги сдерживания девальвации и инфляции.

Что с налогами

Ну и главное: если Украина получит 18,4 миллиарда долларов бюджетной помощи – разговоры о повышении налогов во время войны можно отложить в долгий ящик!

Если все средства поступят сразу, то в этот период выплату налогов можно сделать добровольной! А налоговую и таможню можно временно закрыть. Надеюсь, шутки все понимают.

Страны G7 помогают Украине, поэтому у власти не должно быть соблазна облагать украинцев дополнительными платежами! Будет откуда взять!