18,4 мільярда доларів – саме ця цифра зазначається у проєкті рішення, і, очевидно, випливає вона із запиту наших урядовців про 5 мільярдів доларів щомісяця на покриття бюджетних потреб.

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Що ж економікою

Але це насправді навіть забагато, бо 5 мільярдів доларів на місяць – це всі або майже всі щомісячні бюджетні витрати:

Видатки держбюджету протягом 2022 року складуть 1793 мільярдів гривень. В середньому в місяць виходить 149 мільярдів гривень або 5,1 мільярда доларів за офіційним курсом 29,25.

За січень-квітень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 558,1 мільярда гривень або близько 19 мільярдів доларів.

За березень держбюджет фактично витратив 200,1 мільярда гривень або 6,8 мільярда доларів за офіційним курсом.

Отже, 18,4 мільярда доларів вистачить на те, аби повністю покрити мінімум 2,7 місяця бюджетних витрат на 100%, хоча насправді ця валюта матиме і інший важливий ефект!

Що з курсом

Наразі через блокування рашистами експорту є проблеми із валютною виторгом, що своєю чергою тисне на курс, який вже сягнув 36 – 37 гривень за долар на чорному ринку.

Імпортери для критичного імпорту поки купують валюту в НБУ по курсу до 30 гривень за долар. Тому таке надходження валюти від G7 буде достатнім, щоб стримати курс, а отже будуть важелі стримування девальвації та інфляції.

Що з податками

Ну, і головне: якщо Україна отримає 18,4 мільярда доларів бюджетної допомоги – розмови про підвищення податків в час війни можна відкласти у довгий ящик!

Якщо всі кошти надійдуть одразу, то на цей період сплату податків можна зробити добровільною! А податкову і митницю можна тимчасово зачинити. Сподіваюсь, жарти всі розуміють.

Країни G7 допомагають Україні, тому у влади не має бути спокуси обкладати українців додатковими платежами! Буде звідки взяти!