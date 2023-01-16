Ликвидированных врагов станет больше: Словакия передала Украине восьмую САУ Zuzana 2

Украина продолжает получать оружие от международных партнёров. 16 января стало известно о предоставлении Словакией восьмой САУ Zuzana 2.

Об этом в своем твиттере сообщил министр обороны Словакии Ярослав Над. Затем соответствующую информацию подтвердили также в Генштабе. С помощью этой гаубицы наши военные будут пополнять статистику потерь противника.

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САУ поможет уничтожать оккупантов

Словакия твердо поддерживает Украину, все еще борющуюся с нелегитимной агрессией. Уже восьмая Zuzana 2 теперь в Вооруженных Силах,

– подчеркнул Над.

Как отметили в Генштабе САУ укрепит оборону Украины от российской агрессии. Заметим, что это последняя из восьми самоходных гаубиц, переданных Словакией через принадлежащее министерству обороны акционерное общество "КОНШТРУКТА-Дефенс". Договор о купле – продаже этих САУ ведомство и предприятие заключили в июне 2022 года. Все 8 Zuzana 2 изготовлены на средства словацкого минобороны.

Генштаб добавил, что предприятие должно также изготовить для Украины еще 16 таких САУ. Помогать финансировать это будут Королевство Дания, Федеративной Республики Германия, а также Королевство Норвегия.

Британия передаст танки Challenger 2

Это 16 января подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Следует заметить, что это первая страна, передающая нашему государству такого рода танки. И не стоит забывать, что именно в такой технике остро нуждаются наши военные на фронте.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что танки передала Великобритания. Это должно надавить на Германию, которая продолжает тормозить процесс с предоставлением Украине Leopard. Заметим, что ряд государств готовы обеспечить ВСУ германскими танками, но для этого должны получить зеленый свет от ФРГ.

Сейчас мы ожидаем тенденции к российскому наступлению, независимо от того, сколько человеческих жертв это сопровождает.

– констатировал министр обороны Бен Уоллес.

Добавим, что впервые передачу танков Challenger 2 подтвердил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Произошло это 14 января во время его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.