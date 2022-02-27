Украина получила первую партию оружия от Литвы

Литва передала Украине большое количество оружия. Кроме этого, ВСУ получили бронежилеты и шлемы.

Это была только первая такая операция. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

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Украина получила оружие от Литвы

Рупшис рассказал, что завершилась первая логистическая операция, в ходе которой литовские солдаты передали украинской армии большое количество оружия – автоматические винтовки, боеприпасы, шлемы и бронежилеты.

Среди стран, оказывающих военную помощь Украине, уже находящейся в состоянии войны – Литва и Вооруженные силы Литвы. Я благодарю литовских солдат, успешно проведших операцию, за профессионализм и перевозчиков, которые посвятили свою технику перевозке больших грузов,

– добавил генерал-лейтенант.

Обратите внимание, что Литва жестко осуждает новую усиленную агрессию России против Украины. В знак солидарности украинской нации, столкнувшейся с военной агрессией оккупантов, россиянам остановили выдавать визы.

Литовские солдаты привезли украинцам оружие / Фото Вальдемараса Рупшиса

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