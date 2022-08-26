Украина получила первую партию писем от бойцов в российском плену

В Украину поступила первая партия писем от украинских защитников и защитниц, которые находятся в российском плену. Эти письма будут переданы их родственникам.

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук. Передача писем Украине происходит при посредничестве Красного Креста.

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Написание писем – законное право пленных

Ирина Верещук подчеркнула, что в соответствии с Женевской конвенцией военнопленные имеют право отправлять и получать письма. Это касается и тех украинских защитников и защитниц, которые находятся в плену оккупантов.

Первая партия писем несколько дней ранее прибыла в Украину. Сейчас Министерство реинтеграции работает над тем, чтобы передать письма родственникам украинских воинов.

Национальное информационное бюро Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных,

– сообщила Верещук.

Сколько украинцев в плену россиян

Точное количество украинских воинов, находящихся в российском плену, неизвестно. Однако еще 29 июля генпрокурор Андрей Костин констатировал, что у Украины меньше пленных оккупантов, чем у россиян наших бойцов.

Среди находящихся в плену оккупантов более 2 тысяч защитников завода "Азовсталь". 144 тяжелораненых бойца удалось вернуть. Десятки наших пленных погибли в результате теракта в Еленовке. По данным иностранных СМИ, тогда россияне убили 53 украинских воинов.

Также в плену оккупантов находятся нацгвардейцы, оборонявшие Чернобыльскую АЭС 24 февраля. При выходе из зоны отчуждения россияне вывезли их с собой.

По состоянию на 11 июля в Украине считали пропавшими без вести более 7 тысяч украинских военнослужащих. Значительная часть из них может находиться в плену россиян.

Те, кого удалось освободить из плена, рассказывают о бесчеловечном обращении со стороны оккупантов. К примеру, защитник "Азовстали" Владислав Жаворонок с позывным "Википедия", которого удалось вернуть, рассказал, что россияне пытали наших воинов даже во время лечения. Лечение тяжелораненых как такового не было – оккупанты просто не давали им умереть. Также россияне оказывали психологическое давление на наших героев, и, к сожалению, вероятнее всего продолжают это делать с теми, кто до сих пор в плену.

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