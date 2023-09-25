Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, предоставление Украине танков Abrams существенно усилит ВСУ и может стать регулярным.

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США передают Украине танки

У Украины есть основания негативно относиться к темпам передачи танков Abrams Соединенными Штатами. Их Вашингтон пообещал для вооруженных сил еще в январе с условием, что они поступят к концу лета. Но, по словам американских чиновников, из-за проблем в обучении произошла задержка.

Соединенные Штаты пообещали передать нашим военным 31 танк Abrams. Однако есть основания надеяться, что впоследствии количество переданных машин увеличится.

"Модификация М1А1, которая поступит на вооружение сил обороны, есть в резерве Соединенных Штатов, которые пытаются перевести свою армию на новую модификацию М1А2. Это позволяет предположить, что США могли бы расконсервировать и предоставить Украине значительно большее количество Abrams", – отметил Крамаров.

Обратите внимание! Кроме Abrams, в рамках "танковой коалиции" Украина получила около 80 Leopard 2, более 200 Leopard 1 и 28 танков Challenger. В то же время, в течение 2022 года Украина также получила более 400 советских танков Т-72 от Польши, Чехии, Северной Македонии, Словакии и других стран, имевших их на вооружении.

Интересно и то, что Соединенные Штаты передают гораздо меньшее количество своих танков, чем страны Евросоюза. Это связано с тем, что украинское командование делает ставку именно на европейскую технику, ведь Abrams более сложны в техническом обслуживании. Однако этот танк очень эффективен и сможет отлично проявить себя на поле боя, особенно используя снаряды с обедненным ураном.

Андрей Крамаров о предоставлении Украине танков Abrams: смотрите видео

"Сейчас из переданных ВСУ танков будет сформировано новое подразделение, которое, скорее всего, будет укомплектовано исключительно американской техникой. Скорее всего, это подразделение уже вскоре передислоцируется на одно из направлений фронта", – предположил Крамаров.

Важный нюанс! США очень последовательны в оказании помощи Украине. Стратегический партнер Украины всегда долго готовит передачу нового вооружения, однако после первой поставленной партии американское оружие начинает поступать в Украину регулярно. Примером этого может служить предоставление БМП Bradley да БТР Stryker, которые довольно часто попадают в пакеты помощи от Соединенных Штатов.

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